Sáng 3/10, tài xế Đ.V.L. (SN 1986, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe tải biển kiểm soát 18H-030.xx lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, hướng Hà Nội đi Nghệ An.

Khoảng 11h5 cùng ngày, khi đến địa phận thuộc xã Hưng Nguyên (Nghệ An), xe tải bất ngờ bốc cháy. Phát hiện có cháy, tài xế nhanh chóng di chuyển vào làn khẩn cấp và nhảy xuống khỏi cabin.

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Lê Giáp).

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả xe, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao.

Khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công ty TNHH Vsip Nghệ An (đóng trên địa bàn xã Hưng Nguyên) điều một xe chữa cháy cùng 8 cán bộ thuộc Đội Phòng cháy chữa cháy Khu công nghiệp Vsip Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cũng cử lực lượng, phương tiện thiết bị chuyên dụng tham gia xử lý vụ hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng phun nước xử lý vụ cháy (Ảnh: Lê Giáp).

Đến khoảng 12h cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn đám cháy. Vụ hỏa hoạn gây hư hỏng xe và thiêu rụi hàng hóa (hàng gia dụng) trên thùng.

Vụ việc cũng khiến việc lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua khu vực xảy ra cháy bị ảnh hưởng.