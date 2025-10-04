Vụ đề xuất cho cán bộ ở trong di tích Lầu Bảo Đại: Kỷ luật hai cán bộ

Ngày 3/10, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Đức Hà, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa và ông Lê Xuân Lợi, Phó Giám đốc trung tâm.

Một căn biệt thự nằm trong di tích Lầu Bảo Đại (Ảnh: Trung Thi).

Lý do ông Lợi tham mưu, còn ông Hà trực tiếp ký ban hành văn bản đề xuất trưng dụng hai phòng của biệt thự Vọng Nguyệt thuộc di tích Lầu Bảo Đại làm nơi ở cho một Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một cán bộ thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, nội dung văn bản đề xuất là trái quy định pháp luật, vi phạm Luật Di sản văn hóa, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị và hình ảnh địa phương.

Di tích biệt thự Cầu Đá (tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do người Pháp xây dựng cách đây hơn 100 năm (năm 1923), ban đầu gồm 5 căn biệt thự, làm nơi ở cho kỹ sư, nhân viên nước ngoài của Viện Nghiên cứu biển (nay là Viện Hải dương học Nha Trang).

Từ năm 1940 đến 1945, vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương cùng gia đình thường xuyên đến khu di tích này nghỉ dưỡng, giải trí nên từ đó có tên gọi Lầu Bảo Đại.