Xe khách bị thiêu rụi trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, 10 người thoát nạn

Khoảng 2h40 ngày 24/11, xe khách giường nằm chở 10 hành khách chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ miền Tây về TPHCM.

Khi đến địa bàn phường Khánh Hậu, giáp ranh phường Long An (Tây Ninh), tài xế phát hiện khói cuồn cuộn bốc lên từ phần sau xe nên đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp.

Hiện trường vụ cháy xe khách trên cao tốc (Ảnh: Đức Thịnh).

Hành khách nhanh chóng rời khỏi xe an toàn. Vài phút sau, ngọn lửa bùng lên, cháy ngùn ngụt bao trùm cả phương tiện, việc khống chế hỏa hoạn tại chỗ bất thành.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh điều 2 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, đồng thời điều tiết giao thông. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế.

Theo ngành chức năng, bước đầu xác định chiếc xe bị cháy trơ khung và một số hành lý của khách bị thiêu rụi. Riêng 10 hành khách trên xe kịp thoát ra ngoài an toàn.

Trước đó, khoảng 20h50 ngày 23/11, cũng trên cao tốc này, 4 ô tô (2 xe tải, xe khách 16 chỗ và ô tô 7 chỗ) xảy ra tai nạn liên hoàn đoạn qua xã Bình Đức (Tây Ninh), hướng về TPHCM.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến các phương tiện hư hỏng, giao thông hướng về TPHCM ùn ứ.