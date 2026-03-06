Xe đầu kéo container chở gần 30 tấn hàng lật dưới gầm cầu ở TPHCM

Đến 11h30 ngày 6/3, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang xử lý hiện trường vụ lật xe đầu kéo container dưới gầm cầu Đồng Nai.

Xe đầu kéo container lật dưới gầm cầu Đồng Nai (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, nam tài xế lái xe đầu kéo container mang biển số 61LD-067.xx chạy trên xa lộ Hà Nội, theo hướng TPHCM đi Đồng Nai.

Khi đến khu vực cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tài xế lái xe chạy vòng xuống gầm cầu để quay đầu. Trong lúc ôm cua dưới gầm cầu Đồng Nai, xe bất ngờ chao đảo rồi lật nhào qua bên phải.

Thời điểm xảy ra tai nạn, đường vắng nên không có phương tiện nào bị đè trúng. Vụ việc làm xe đầu kéo hư hỏng, dầu nhớt chảy ra đường, nam tài xế may mắn không bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Đông Hòa và Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) Công an TPHCM đến điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Xe cẩu cũng được huy động để di dời chiếc đầu kéo gặp nạn.

Một xe cẩu không nhấc nổi container chở hàng nặng và phải đợi thêm xe cẩu khác đến (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tuy nhiên, do trong container chở hàng nặng, phương tiện nằm dưới gầm cầu, không gian chật hẹp nên việc di dời gặp nhiều khó khăn.

Tài xế cho biết, trong container chở gần 30 tấn hàng làm bằng gỗ, được nhận từ cảng Cát Lái và đang trên đường vận chuyển đi Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ).