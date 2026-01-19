Người dân đuổi theo xe đầu kéo cán tử vong nam thanh niên ở TPHCM

Chiều 19/1, Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe máy va chạm ô tô đầu kéo container khiến một người tử vong.

Lúc 13h cùng ngày, anh D.V.T. (25 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp, TPHCM) lái xe máy biển số 61B1-225.xx chạy trên đường 22/12, theo hướng từ ngã 6 An Phú đi quốc lộ 13.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo container và xe máy (Ảnh: CTV).

Khi đến khu vực chợ đêm Hòa Lân, phường Thuận Giao (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), phương tiện xảy ra va chạm với xe đầu kéo container biển số 61H-087.xx do nam tài xế lái chạy cùng chiều bên trái. Vụ va chạm làm nam thanh niên ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, tài xế không dừng lại nên người dân đuổi theo ra đến quốc lộ 13 và báo tin, yêu cầu tài xế dừng xe cách hiện trường khoảng 1km.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Thuận Giao đến trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, điều tra nguyên nhân.