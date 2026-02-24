Xe đầu kéo lật ngang đường, chặn cầu nối TPHCM - Đồng Nai

Chiều 24/2, khi đang ôm cua tại lối xuống cầu Thủ Biên (từ TPHCM sang Đồng Nai) để rẽ vào đường ĐT786, xe đầu kéo chở ván gỗ công nghiệp bất ngờ bị lật ngang. Hàng trăm tấm gỗ ép tràn xuống đường.

Vụ tai nạn không gây ra thương vong. Tuy nhiên, xe đầu kéo cùng hàng hóa chắn làn đường khiến cầu Thủ Biên ùn ứ nhiều giờ liền.

Hiện trường vụ tai nạn tại lối xuống cầu Thủ Biên (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo, Công an xã Tân An và Phòng CSGT (Công an tỉnh Đồng Nai) đến hiện trường phân luồng giao thông. Vụ tai nạn khiến cầu Thủ Biên và 2 tuyến đường kết nối phía TPHCM và Đồng Nai ùn tắc.

Cầu Thủ Biên bắc qua sông Đồng Nai, kết nối TPHCM (Bình Dương cũ) và Đồng Nai. Cầu dài 511m, rộng 17m với 4 làn xe. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối các tỉnh Tây Nguyên về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.