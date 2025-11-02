Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc, tài xế kịp thoát ra ngoài

Chiều 2/11, một vụ cháy xe tải xảy ra trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, khiến hàng hóa và phần thùng xe bị hư hại nặng.

Theo thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông), vụ việc xảy ra vào khoảng 15h05 cùng ngày tại km466+600.

Hiện trường vụ cháy xe trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Ảnh: Nguyễn Hữu).

Thời điểm này, ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-845.xx đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam, tài xế H.V.C. (SN 1987, trú tại thành phố Hà Nội) bất ngờ phát hiện hàng hóa trên xe bốc cháy.

Ngay lập tức, tài xế đã đánh lái vào làn khẩn cấp và hô hoán người đi đường hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm và thiêu rụi phần thùng xe.

Nhận được tin báo, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hỗ trợ công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng hàng hóa trên xe bị cháy hỏng, và phần thùng xe tải bị hư hại nặng nề.