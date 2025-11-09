Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy trên cao tốc

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 9/11, trên cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn qua địa phận xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm này, xe đầu kéo biển số Hà Tĩnh kéo theo rơ-moóc 74R-003.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cabin. Tài xế kịp thời tấp xe vào lề đường và thoát ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Thỏa Hồ).

Nhận tin báo, đơn vị quản lý cao tốc phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường để dập lửa, phân luồng giao thông.

Đến gần 10h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm cabin xe đầu kéo cùng một số hàng hóa bị thiêu rụi, khoảng 50m2 mặt đường và một số cọc tiêu phân làn bằng nhựa hư hỏng.