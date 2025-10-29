CSGT xử lý nhóm "báo thủ", dàn hàng ngang xe máy trên cầu Vĩnh Tuy

Chiều 29/10, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 5 vừa lập biên bản xử phạt 8 nam thanh niên, do có hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, đi xe dàn hàng ngang gây cản trở giao thông, không có giấy phép lái xe.

CSGT đã xử phạt với 8 nam thanh niên trên với tổng số tiền là 24,8 triệu đồng và tạm giữ giấy tờ, phương tiện liên quan để xử lý theo quy định. Ngoài ra, Đội 5 tiếp tục làm rõ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện của các chủ xe.

Hình ảnh nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào lúc 15h55 ngày 25/10, người dân di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy đã ghi hình, phản ánh đến số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT về việc, một nhóm thanh niên điều khiển 4 xe máy trên cầu Vĩnh Tuy, dàn hàng ngang, chiếm hết phần đường xe chạy, không đội mũ bảo hiểm.

Nhóm 8 thanh niên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chỉ đạo Đội 5 xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/10, Đội 5 đã mời 8 nam thanh niên liên quan cùng phụ huynh của các em lên trụ sở để xử lý.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy dàn hàng ngang, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, đều vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.