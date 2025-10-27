Chở 40 người trên xe 29 chỗ, lái xe và chủ xe khách bị phạt 27,5 triệu đồng

Sáng 27/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 3 Cục CSGT đã lập biên bản xử phạt với tài xế N.V.H. (SN 1984, trú tại tỉnh Ninh Bình) do có hành vi điều khiển ô tô khách chở quá số người (40 người trên xe 29 chỗ).

Cảnh sát cũng phạt chủ xe là Hợp tác xã vận tải đường bộ Q.N. (trụ sở tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) về hành vi để cho người làm công chở quá số người quy định.

Cảnh sát kiểm tra số lượng hành khách trên ô tô do anh H. điều khiển (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm nêu trên, lái xe và chủ xe sẽ bị xử phạt tổng cộng 27,5 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, vào lúc 19h ngày 26/10, Tổ công tác thuộc Đội 3 làm nhiệm vụ tại km188 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã phát hiện lái xe N.V.H. điều khiển ô tô khách biển số 18B-014.xx chở 40 người trên xe 29 chỗ, vi phạm quy định về chở quá số người được phép đối với tuyến cự ly dưới 300km.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế và chủ xe nêu trên.

CSGT khuyến cáo, các đơn vị kinh doanh vận tải cần nghiêm túc chấp hành quy định về số người được phép chở, đảm bảo an toàn giao thông và quyền lợi của hành khách trên mọi hành trình.