Hai cô gái biến cơ sở massage thành phòng khám bệnh ở TPHCM

Ngày 7/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Phương Ly (SN 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (SN 1998, cùng trú tại TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ly (bìa trái) và Duyên bị cảnh sát bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Hồi tháng 9, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TPHCM phối hợp Công an Phường Tân Hưng và Sở Y tế thành phố kiểm tra cơ sở BK Dong Yang, phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng như giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11/2023, Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên cùng góp vốn thành lập BK Dong Yang với giấy phép đăng ký hộ kinh doanh chỉ cho phép thực hiện các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cơ sở này bị biến tướng, hoạt động vượt phạm vi cho phép, tự ý tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép. Nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên ghi bác sĩ, tư vấn và điều trị cho hàng trăm người dân mỗi ngày.

Trụ sở BK Dong Yang (Ảnh: Công an cung cấp).

Để thu hút khách hàng, nhóm đối tượng đã người quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân, sau đó sản xuất nhiều video quảng cáo sai sự thật về khả năng chữa khỏi 100% các bệnh như cơ xương khớp, viêm dạ dày, gout, đột quỵ, yếu sinh lý.

Các clip được đăng tải trên mạng xã hội, gắn tên các chuyên gia nước ngoài như: Dr. Park Joo Hyung - Chuyên gia phục hồi chức năng cơ, xương, khớp; Dr. Lee Chang Yoon - Chuyên gia khắc phục viêm dạ dày; chuyên khoa hôi miệng BK Dong Yang. Đi kèm với đó là đội ngũ tư vấn viên trực tuyến luôn sẵn sàng nhắn tin, gọi điện mời chào, hứa hẹn các gói điều trị không thuốc, không phẫu thuật, không đau, hoàn tiền nếu không khỏi.

Nhiều người bệnh, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, tin tưởng vào lời quảng cáo thần kỳ này nên đã tìm đến phòng khám để khám và điều trị.

Chỉ trong thời gian ngắn, khách hàng bị “vẽ” bệnh và được gợi ý điều trị bằng máy móc, thiết bị công nghệ cao, với gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Chủ cơ sở thường xuyên giao chỉ tiêu, gây áp lực, buộc nhân viên tăng cường tư vấn sai lệch để đạt doanh số. Mỗi nhân viên được hưởng phần trăm hoa hồng theo doanh thu nên nhiều người bất chấp thủ đoạn để ép khách chi tiền.

Hậu quả, nhiều nạn nhân "tiền mất, tật mang", bệnh không khỏi, tinh thần suy sụp, trong khi cơ sở này vẫn liên tục chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 9, cảnh sát xác định BK Dong Yang đã lừa đảo hàng trăm người dân, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.