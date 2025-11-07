Tiệm sửa xe ở TPHCM thiết kế riêng “phòng thí nghiệm” để độ phương tiện

Chiều 6/11, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08 Công an TPHCM), phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an phường Dĩ An kiểm tra hành chính tiệm sửa xe Đ.S.T. trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Phòng thí nghiệm Dyno trong tiệm sửa xe của T.H.Đ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra, chủ tiệm tên T.H.Đ. (33 tuổi, quê Nghệ An) xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng không có hồ sơ quản lý, đảm bảo an toàn PCCC.

Bên trong tiệm sửa xe, công an phát hiện có 20 xe máy, trong đó nhiều xe không rõ nguồn gốc, 7 xe có dấu hiệu độ, chế, nhiều khung, sườn không rõ số. Ngoài ra, các phụ tùng trong tiệm như cây dên, nồi, đế nồi... không có hóa đơn, chứng từ.

Bên trong tiệm sửa xe có nhiều phương tiện độ, chế, thay đổi kết cấu (Ảnh: Công an cung cấp).

Bên cạnh đó, tổ tuần tra phát hiện trong tiệm sửa xe của T.H.Đ. còn thiết kế riêng một phòng "thí nghiệm" (Dyno) phục vụ cho việc độ xe (thử tiếng bô, tốc độ, khí thải…)

Tổ tuần tra đã lập hồ sơ, tạm giữ các tang vật liên quan để xác minh, điều tra làm rõ.