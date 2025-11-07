Đà điểu chạy trên đường ở TPHCM

Sáng 7/11, một con đà điểu cỡ lớn bất ngờ xuất hiện, chạy trên đường NA3 trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, TPHCM (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Người đi đường thích thú khi lần hiếm hoi họ thấy đà điểu chạy bộ ngoài đường, nên đã dùng điện thoại ghi lại. Thời điểm con đà điểu chạy có ít xe lưu thông nên không gây ra cảnh ùn tắc.

Đà điểu đã bị lực lượng chức năng vây bắt và đang tìm chủ sở hữu để giải quyết (Ảnh: Phạm Diện).

Theo người dân, con đà điểu chạy trên đường có thể bị xổng khỏi khu vực nuôi nhốt của một khu vườn sinh thái ở phường Bến Cát.

Lãnh đạo UBND phường Bến Cát cho biết, công an địa phương đã bắt giữ được con đà điểu trên, nhưng chưa xác định được ai là chủ nhân của con vật này.

Công an phường Bến Cát đang tìm chủ nhân của con đà điểu để có hướng giải quyết.