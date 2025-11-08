Ông bà chở cháu đi thăm mẹ và bị xe đầu kéo cán chết cả 3 người ở TPHCM

Chiều 8/11, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ xe đầu kéo cán 3 người trong gia đình tử vong thương tâm. Nạn nhân là ông D.M.S. (67 tuổi, ngụ phường Dĩ An), bà N.T.L. (63 tuổi, vợ của ông S.), em H.H.A. (7 tuổi, cháu ngoại của ông S.).

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại hiện trường, chiếc xe máy mắc kẹt ở gầm trước của ô tô đầu kéo, thi thể hai bà cháu nằm dưới bánh sau của phương tiện này.

Gia đình cho biết, A. đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An. Cuối tuần, hai vợ chồng ông S. chở cháu ngoại từ phường Dĩ An đi tỉnh Đồng Nai để thăm mẹ của A..

Theo gia đình nạn nhân, ba mẹ của A. ly hôn khi em còn nhỏ, A. được ông bà ngoại nuôi, còn mẹ của A. chuyển đến sống và chăm sóc người bà hơn 90 tuổi (A. gọi là bà cố) tại phường Long Hưng (trước đây là phường An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

"Hai mẹ con sống mỗi người một nơi, nên cứ đến cuối tuần là ông bà ngoại chở A. qua Đồng Nai để thăm mẹ”, gia đình cho biết.

Xe đầu kéo ôm cua cán 3 người tử vong (Ảnh: Xuân Đoàn).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h30 cùng ngày, tài xế T.V.H. (33 tuổi, quê Nghệ An) lái xe đầu kéo biển số 61H-145.30 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng An Phú đi Tân Vạn.

Khi đến điểm giao với quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tài xế H. cho xe rẽ phải.

Trong lúc phương tiện ôm cua đã va chạm với xe máy biển số 61D2-089.37 do ông S. cầm lái, chở theo vợ và cháu ngoại đang chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm 3 người trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán qua người. Hai bà cháu tử vong tại chỗ, ông S. được xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện, nhưng cũng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08 Công an TPHCM) và Công an phường Tân Đông Hiệp đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Tài xế T.V.H. được công an đưa về trụ sở để làm việc, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích.