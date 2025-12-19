Xe bán bún riêu ở TPHCM phát nổ khiến người đi đường hoảng hốt

Ngày 19/12, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một vụ nổ trên đường khi có nhiều người đang di chuyển.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 cùng ngày trên đường Đỗ Mười, đoạn gần cầu vượt Linh Xuân (phường Linh Xuân, TPHCM).

Xe bán bún riêu trên vỉa hè đường Đỗ Mười phát nổ (Ảnh: Nam Khang).

Thời điểm trên, chị P.T.N. (SN 1991, ngụ phường Dĩ An) đẩy xe tự chế mang theo bếp gas loại nhỏ cùng các dụng cụ nấu nướng, đậu trên vỉa hè đường Đỗ Mười để bán bún riêu. Khi chị N. bật bếp, bình gas bị rò rỉ, bốc cháy rồi phát nổ.

Vụ việc khiến xe bán hàng cùng nhiều vật dụng bị cháy rụi. Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn ngay sau đó. Nhiều người đang lưu thông trên đường hoảng hốt dừng xe, tấp vào lề khi chứng kiến sự việc.

Khu vực xảy ra vụ nổ tại phường Linh Xuân, TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo cơ quan chức năng, vụ việc không gây thương vong về người. Thiệt hại tài sản trong vụ nổ ước tính khoảng 3 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực xảy ra sự cố có biển cảnh báo không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, theo người dân, các tiểu thương vẫn bày bán tràn lan tại khu vực.