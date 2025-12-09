Xe chở gỗ bốc cháy ở TPHCM, hàng chục người dân dập lửa

Vụ cháy xảy ra vào hơn 20h ngày 9/12 trên đường Từ Văn Phước, phường An Phú (tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, xe tải chở gỗ vụn lưu thông trên đường Từ Văn Phước, hướng ra đường ĐT743. Khi xe cách đường ĐT743 khoảng 50m, gỗ trên thùng xe bất ngờ bốc cháy.

Sau khoảng 40 phút, đám cháy đã được các chiến sỹ khống chế (Ảnh: Phạm Diện).

Phát hiện hỏa hoạn, tài xế nhanh chóng dừng xe, cùng hàng chục người dân dùng bình chữa cháy mini và vòi nước để dập lửa, nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an TPHCM) đã điều động một xe cứu hỏa và gần 10 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Đoạn đường dẫn vào hiện trường vụ cháy bị phong tỏa (Ảnh: Phạm Diện).

Hai chiến sỹ đeo mặt nạ chống độc tiếp cận ngọn lửa, phun nước vào thùng xe để ngăn đám cháy lan rộng. Đoạn đường xung quanh bị phong tỏa, các phương tiện phải đi hướng khác.

Sau khoảng 40 phút nỗ lực, đến 20h55 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.