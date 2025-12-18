Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TPHCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Ngày 18/12, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông.

Đám cháy bùng phát tại căn nhà một trệt, một lầu ở phường Hạnh Thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khoảng 11h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực lầu một của căn nhà. Phát hiện đám cháy, một phụ nữ trong nhà hô hoán nhờ người dân khu vực hỗ trợ dập lửa, nhưng bất thành.

Theo người dân, trong lúc người phụ nữ nấu ăn, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại khu vực bếp.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người tuy nhiên làm nhiều tài sản, vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi.