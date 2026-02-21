Xe 43 chỗ "nhồi" 60 người, đối diện mức phạt hơn 127 triệu đồng

Lúc 21h ngày 20/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ đường dây nóng của Cục CSGT về xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 47B-016.xx (tuyến Đắk Lắk - Hà Tĩnh) chở quá số người quy định.

Phương tiện này được xác định đang lưu thông trên đường và sắp tiến vào quốc lộ 14B thuộc địa phận Đà Nẵng. Lãnh đạo Phòng CSGT Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng xác minh, chốt chặn.

Lực lượng cảnh sát giao thông làm việc với lái xe (Ảnh: Cảnh sát giao thông Đà Nẵng).

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác CSGT đã dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện xe khách này có 43 chỗ ngồi nhưng chở tới 60 người.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.Q.R. (SN 1986, trú tại tỉnh Đắk Lắk) về hành vi chở quá số người quy định. Chủ phương tiện là ông V.V.K. (SN 1976, trú tại tỉnh Đắk Lắk) cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Tại cơ quan chức năng, các cá nhân liên quan đã thừa nhận sai phạm và cam kết không tái diễn.

Theo thông tin từ lực lượng CSGT Đà Nẵng, tổng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trên có thể lên đến hơn 127 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất việc xử lý, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã chủ động hỗ trợ liên hệ phương tiện khác để đảm bảo hành khách có thể tiếp tục hành trình một cách an toàn.