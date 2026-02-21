Ô tô tông 12 xe máy chờ đèn đỏ ở Hải Phòng, 13 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h45 ngày 21/2, tại nút giao giữa đường Lê Hồng Phong và đường Trung Lực (TP Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giữa một ô tô 5 chỗ và 12 xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đ.X.).

Thời điểm trên, chiếc ô tô di chuyển từ hướng vòng xuyến Big C về phía sân bay Cát Bi ở làn hỗn hợp. Khi đến nút giao, xe bất ngờ mất kiểm soát tốc độ và lao thẳng vào hàng xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú va chạm khiến các xe máy đổ ngổn ngang trên mặt đường, nhiều xe hư hỏng nặng. Tổng cộng 13 người bị thương.

Phần đầu bên ghế phụ của ô tô bị hư hỏng nhẹ. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, không có trường hợp nào trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, khiến giao thông qua khu vực đường Lê Hồng Phong ùn tắc kéo dài.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Đội số 1, Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Theo Công an Hải Phòng, tài xế ô tô gây tai nạn là ông Đ.X.H. (64 tuổi, trú phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng). Chiếc ô tô trong vụ việc mang biển kiểm soát 15A-823.59, đang chạy theo hướng cầu vượt Lê Hồng Phong về đường Trung Lực.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an cho biết thêm, vụ việc khiến 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, những người khác xây xát nhẹ.