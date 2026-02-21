Người dân mang theo Tết quê ùn ùn trở lại Hà Nội

Tại Bến xe Nước Ngầm, lượng hành khách tăng dần theo từng khung giờ, khu vực chờ xe, trả khách và các lối ra vào bến đông đúc, tấp nập.

Những chiếc vali kéo chồng chất trên sân bến, nhiều người tay xách nách mang, lỉnh kỉnh quà quê sau Tết. Không chỉ người lao động, nhiều gia đình cũng tranh thủ trở lại Thủ đô sớm.

Không ít người ngồi nghỉ bên đống hành lý, gương mặt còn phảng phất sự mệt mỏi sau quãng đường dài từ các tỉnh về Hà Nội.

Duy Nhất (bên phải) từ Nghệ An di chuyển ra Hà Nội, khởi hành từ 23h đêm hôm trước. Sau nhiều chặng chuyển xe và các điểm dừng nghỉ dọc đường, anh mất tổng cộng hơn 15 tiếng mới đặt chân tới Bến xe Nước Ngầm. Tại đây, Duy Nhất tiếp tục chờ xe để di chuyển về điểm cuối ở khu vực Mỹ Đình.

Phía bên ngoài bến xe Nước Ngầm xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ khi lượng hành khách đổ ra đông đúc, trong khi nhiều phương tiện đón trả khách dừng, đỗ cùng lúc, khiến giao thông khu vực này bị ùn ứ.

Dù kỳ nghỉ Tết vẫn còn một ngày nữa, nhiều người dân đã lựa chọn trở lại Thủ đô Hà Nội sớm. Hình ảnh những chiếc vali buộc chồng lên nhau trên xe máy, kèm theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh trở nên quen thuộc mỗi dịp kỳ nghỉ lễ khép lại.

Nhiều người đi xe máy tỏ ra mệt mỏi sau quãng đường di chuyển dài, gương mặt phờ phạc khi vừa đặt chân trở lại Hà Nội.

Ghi nhận trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn phía đầu Hà Nội, trong chiều nay đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 4km, các phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau trong thời gian dài.

Một vụ va chạm giữa các ô tô ngay gần lối vào trung tâm Hà Nội đã khiến giao thông khu vực này bị trì trệ, lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng có mặt xử lý, phân luồng để bảo đảm các phương tiện lưu thông.

Trên cao tốc, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm, đặc biệt xe khách hướng về Hà Nội tăng mạnh, khiến lưu lượng giao thông dày hơn so với ngày thường.

Tại nhiều khu vực khác, tình hình giao thông vẫn khá thông thoáng, phương tiện di chuyển thuận lợi, như trên tuyến Vành đai 3 trên cao hướng về trung tâm, hướng cầu Thanh Trì và khu vực Linh Đàm chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Dự báo, cao điểm giao thông sẽ rơi vào ngày nghỉ cuối cùng, khi phần lớn người dân đồng loạt quay lại Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.