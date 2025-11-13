Hưng Yên tiếp tục mời đầu tư dự án nhà ở xã hội 950 tỷ đồng

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin dự án khu nhà ở xã hội cho công nhân tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo để mời các nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.

Cụ thể, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 4,12ha, diện tích sàn xây dựng nhà ở là 66.504m2. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 950 tỷ đồng.

Hiện, khu đất phần lớn là đất canh tác nông nghiệp, đất mặt nước, mương thủy lợi và hệ thống đường nội đồng. Thời gian thực hiện dự án là 2 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Một góc đô thị tại Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho nhà đầu tư sẽ được áp dụng theo các cơ chế đặc thù và quy định pháp luật hiện hành.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 73 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 152ha. Giai đoạn 2021-2024, Hưng Yên đã hoàn thành 3 dự án với khoảng 1.500 căn nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Ngoài ra, 8 dự án khác đang được triển khai xây dựng với quy mô trên 14.500 căn, tập trung chủ yếu tại các địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn của tỉnh.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo mời đầu tư Khu B - Khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang cũ, với tổng vốn đầu tư hơn 12.101 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành dự án trong 4 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư.

Tỉnh cũng đang tìm chủ cho Khu đô thị Tân Tiến (Ecoland City) tại xã Việt Tiến, có tổng vốn đầu tư gần 7.661 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 66ha và quy mô dân số khoảng 9.800 người.

Tiếp theo là Khu nhà ở đô thị mới thị trấn Ân Thi 1 tại xã Ân Thi. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 777 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 9ha (chủ yếu là đất trồng lúa, đất giao thông, thủy lợi), quy mô dân số khoảng 730 người.