Khởi công dự án nhà ở xã hội gần 400 căn hộ ở Phú Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa dự lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 ở phường Nông Trang. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn (Ảnh: Ngọc Kiên).

Dự án nhà ở xã hội NO3 có tổng mức đầu tư trên 581 tỷ đồng do Công ty cổ phần Cát Lợi Holding làm chủ đầu tư, gồm một công trình nhà ở chung cư cao 15 tầng với gần 400 căn hộ, tích hợp hệ thống hạ tầng đồng bộ, không gian cảnh quan cây xanh, công trình phụ trợ và dịch vụ thương mại hiện đại.

Sau khi hoàn thành, dự án không chỉ cung cấp hàng trăm căn hộ cho nhân dân, cán bộ, công nhân trên địa bàn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đô thị và hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực quyết tâm của nhà đầu tư, các sở, ban, ngành của tỉnh, phường Nông Trang đã phối hợp, tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục để đảm bảo điều kiện khởi công công trình.

Nhấn mạnh đây là dự án thứ 7 được khởi công xây dựng trong năm 2025 và là dự án thứ 3 sau khi sát nhập tỉnh Phú Thọ mới, ông Văn khẳng định lễ khởi công này tiếp tục đánh dấu bước quan trọng trong công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Đề án phát triển nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 (Ảnh: Ngọc Kiên).

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết với giá thành hợp lý, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án khu nhà ở xã hội cao tầng NO3.