Hải Phòng tìm nhà đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội hơn 2.350 tỷ đồng

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa phát đi thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký thực hiện 2 dự án nhà ở xã hội tại phường An Dương và khu công nghiệp Tân Trường (xã Mao Điền).

Dự án nhà ở xã hội tại phường An Dương được xây dựng trên diện tích 7,65ha, gồm khu chung cư nhà ở xã hội, khu nhà ở thương mại liền kề (chiếm 20% quỹ đất), cùng hệ thống cây xanh, vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Một khu nhà ở xã hội tại Hải Phòng (Ảnh minh họa: Quỳnh Nga).

Theo quy hoạch dự án có 4 khu với 7 tòa nhà chung cư 5 tầng, khu nhà liền kề cao 5 tầng,... Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.044 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện khoảng 924 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 120 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Tân Trường (xã Mao Điền) có quy mô 4 tòa nhà chung cư cao 20 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tum, cung cấp 1.388 căn hộ diện tích 25-70m2.

Ngoài ra, dự án còn có 52 công trình nhà ở thương mại 5 tầng, một nhà sinh hoạt cộng đồng 2 tầng và các hạng mục hạ tầng, cây xanh, cảnh quan.Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 2,97ha. Tổng mức đầu tư dự án này là hơn 1.429 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư tối thiểu gần 429 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn vốn hợp pháp.

Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển tổng số 49.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong năm nay, TP Hải Phòng dự kiến có hơn 11.430 căn nhà ở xã hội được hoàn thành.