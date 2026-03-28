TikToker lên tiếng vụ phóng mô tô nước trái phép ở bãi tắm Nha Trang

Chiều 28/3, chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang chờ TikToker điều khiển mô tô nước tại bãi tắm công cộng thuộc phường Nha Trang (Khánh Hòa) đến trụ sở để làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, khu vực TikToker điều khiển mô tô nước là nơi cấm sử dụng loại phương tiện này.

Tài khoản TikTok tên B.K.M.C. đăng clip trần tình vụ việc lái mô tô nước ở bãi biển Nha Trang (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Trong diễn biến khác, tài khoản TikTok tên B.K.M.C., với hơn 1 triệu lượt theo dõi, đã gỡ bỏ clip điều khiển mô tô nước tại bãi tắm công cộng thuộc phường Nha Trang. Người này cũng đăng tải clip mới lên tiếng về vụ việc.

Theo chủ tài khoản B.K.M.C., ngày 27/3, anh đến Nha Trang để vui chơi. Tối cùng ngày, TikToker ra khu vực bãi biển giao lưu với nhóm chơi dù lượn, mô tô nước.

“Trong lúc vui chơi, tôi hỏi mọi người tại khu vực này có được sử dụng mô tô nước hay không thì được trả lời là có. Sau đó, tôi thả phương tiện xuống chạy một vòng kiểm tra, rồi đưa lên bờ, không tiếp tục sử dụng”, TikToker này nói trong clip.

Người này cho rằng thời điểm sử dụng phương tiện không thấy biển hướng dẫn, đồng thời lúc đó đã khuya, không còn người tắm biển. Người này cũng mong cộng đồng bỏ qua, cho rằng mình là du khách từ nơi khác đến và sự việc là ngoài ý muốn.

Hình ảnh TikToker điều khiển mô tô nước tại biển Nha Trang (Ảnh: Cắt từ clip).

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết mô tô nước và dù lượn đã bị cấm hoạt động tại các bãi tắm công cộng ở Nha Trang hơn 10 năm nay. Vì vậy, các hoạt động liên quan đến các loại hình này tại bãi biển đều được xem là trái phép.

Tại Khánh Hòa, mô tô nước chỉ được phép khai thác tại vùng biển của các khu du lịch, đảo và phải tuân thủ quy định an toàn, đặc biệt là hoạt động cách xa khu vực tắm biển. Việc sử dụng mô tô nước gần bãi tắm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.