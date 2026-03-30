Sự thật tin "một người bị bắt cóc, chích điện, đòi chuộc 500 triệu đồng"

Ngày 30/3, Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông bị bắt cóc, chích điện để đòi tiền chuộc là sai sự thật.

Sáng cùng ngày, tài khoản Facebook tên Hoàng Văn Hiệp đăng tải bài viết với tiêu đề: “Tin khẩn cấp hỗ trợ tìm kiếm người thân nghi bị bắt cóc khi nhậu với người lạ tại Pleiku”, kèm hình ảnh cận mặt một người đàn ông.

Hình ảnh sai sự thật về người đàn ông bị bắt cóc, đòi tiền chuộc lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chí Anh).

Theo nội dung bài đăng, người cần tìm là anh Hoàng Văn Hải (33 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku cũ). Ngày 20/3, anh Hải đi nhậu tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) có 2 người lạ ở bàn bên sang giao lưu, rủ đi chơi billiards rồi mất liên lạc.

Bài đăng cũng cho rằng đến ngày 26/3, gia đình nhận được clip ghi lại cảnh anh Hải bị chích điện, hành hung và bị yêu cầu đưa 500 triệu đồng tiền chuộc. Bài đăng cho biết do chưa có đủ tiền nên các đối tượng đã cắt liên lạc.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, khiến nhiều người hoang mang trước tính chất manh động của các đối tượng.

Công an phường Pleiku xác định, trên địa bàn không xảy ra vụ việc như nội dung lan truyền. Cơ quan chức năng khẳng định đây là thông tin do các đối tượng bịa đặt nhằm mục đích lừa đảo. Công an đang truy tìm người đăng để xử lý theo quy định của pháp luật.