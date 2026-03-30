Xác minh ô tô nẹt pô, phát tia lửa khi lưu thông trên đại lộ

Ngày 30/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang xác minh vụ việc ô tô có dấu hiệu nẹt pô, phát tia lửa khi đang lưu thông trên đại lộ Đông Tây (đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok lan truyền nhiều clip ngắn ghi lại hình ảnh một ô tô mang biển kiểm soát 48A-189.xx di chuyển trên cầu cạn tại đại lộ Đông Tây. Trong quá trình di chuyển, ô tô tăng ga, có dấu hiệu nẹt pô và 2 ống pô xe nhiều lần phun ra tia lửa.

Ô tô phát tia lửa ở pô khi lưu thông trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Chỉ trong thời gian ngắn, clip đã thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều bình luận trái chiều.

Thời gian qua, tại đại lộ Đông Tây xuất hiện trào lưu quay clip ô tô di chuyển trên cầu cạn để đăng lên mạng xã hội.