Xác minh ô tô nẹt pô, phát tia lửa khi lưu thông trên đại lộ
(Dân trí) - Sau khi TikTok đăng tải clip ô tô nghi nẹt pô, phát tia lửa điện khi đang lưu thông trên tuyến đại lộ ở Đắk Lắk gây chú ý dư luận, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh.
Ngày 30/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang xác minh vụ việc ô tô có dấu hiệu nẹt pô, phát tia lửa khi đang lưu thông trên đại lộ Đông Tây (đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Mới đây, trên mạng xã hội TikTok lan truyền nhiều clip ngắn ghi lại hình ảnh một ô tô mang biển kiểm soát 48A-189.xx di chuyển trên cầu cạn tại đại lộ Đông Tây. Trong quá trình di chuyển, ô tô tăng ga, có dấu hiệu nẹt pô và 2 ống pô xe nhiều lần phun ra tia lửa.
Chỉ trong thời gian ngắn, clip đã thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều bình luận trái chiều.
Thời gian qua, tại đại lộ Đông Tây xuất hiện trào lưu quay clip ô tô di chuyển trên cầu cạn để đăng lên mạng xã hội.
Dự án Đại lộ Đông Tây Buôn Ma Thuột khởi công tháng 9/2015, chiều dài 6,9km với tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng.
Điểm đầu của tuyến tại vòng xoay đường Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng và điểm cuối tại nút giao giữa quốc lộ 27 với đường Đam San đi vào Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.