Xác minh video tài xế đỗ ô tô chắn lối lên chùa

Một clip lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 20/2 ghi lại cảnh chiếc ô tô đỗ chắn ngang lối lên chùa Đại Huệ, xã Đại Huệ, Nghệ An, gây cản trở cho dòng người đi lễ và khiến giao thông ùn ứ.

Theo nội dung clip, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 37B-262.xx đã đỗ giữa lối đi chính dẫn lên chùa, trong khi lượng khách đổ về rất đông. Một người đàn ông trong video đã bày tỏ sự bức xúc: “Có một ô tô đậu chắn ngay lối lên chùa, rất nhiều người không có lối đi. Như thế này rất khổ cho mọi người, rất vô ý thức, cần cơ quan chức năng xử lý”.

Chiếc ô tô đỗ chắn ngang lối lên chùa Đại Huệ, gây bức xúc cho người dân (Ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy rõ sự khó khăn của người dân khi phải né tránh chiếc xe để di chuyển, đặc biệt trong bối cảnh khu vực tâm linh này thường xuyên đón lượng lớn du khách vào dịp đầu năm mới.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, nhiều người dùng mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích hành vi đỗ xe thiếu ý thức này, cho rằng không chỉ gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông mà còn làm mất mỹ quan khu vực tâm linh.

Sáng 21/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hồ Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ, xác nhận địa phương đã nắm được thông tin ban đầu về vụ việc.

“Tôi mới nghe phản ánh có sự việc như vậy. Xã đang yêu cầu Công an xã xác minh cụ thể, nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định”, ông Tiến cho biết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ để có biện pháp xử lý phù hợp.