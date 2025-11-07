Xác minh thông tin cá sấu xuất hiện trong vườn ngập nước ở Cần Thơ

Ngày 7/11, lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ) cho biết, địa phương đang xác minh thông tin cá sấu xuất hiện trong vườn nhà dân ở ấp Phụng Tường 2, xã Nhơn Mỹ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về việc cá sấu xuất hiện trong khu vườn bị ngập nước của một hộ dân ở ấp Phụng Tường 2, khiến nhiều người lo lắng.

“Nước ngập buồn não nề rồi, giờ thêm lo cá sấu xuất hiện ở Phụng Tường 2. Bà con cảnh giác nhé”, theo thông tin chia sẻ từ mạng xã hội.

Hình ảnh cá sấu được cho xuất hiện trong vườn nhà dân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo chia sẻ, người dân phát hiện con cá sấu nổi trên mặt nước tại con kênh dẫn vào mương vườn. Cá sấu ước tính dài khoảng 1,5m, nặng 30-40kg.

Người dân đã báo đến chính quyền địa phương. Khi người dân xung quanh kéo đến xem thì không thấy con cá sấu đâu nữa.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã xuống hiện trường, đối chiếu hình ảnh do người dân chụp lại; đồng thời huy động người dân hỗ trợ tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa thấy con cá sấu.

UBND xã Nhơn Mỹ đã chỉ đạo ngành chức năng, các ấp khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác.