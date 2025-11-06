Vỡ đê ở Cần Thơ do triều cường, nước sông Hậu "bao vây" nhà dân tứ phía

Ngày 6/11, sự cố vỡ đê bao nghiêm trọng đã xảy ra tại Cồn Sơn, thuộc phường Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Cồn Sơn là điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ, với diện tích rộng hơn 70ha. Có 65 hộ dân trên cồn đang sinh sống ổn định nhờ du lịch tại đây. Sự cố vỡ đê do triều cường được đánh giá là tác động tiêu cực đến sinh kế của người dân trên cồn.

Theo UBND phường Bình Thủy, đoạn đê bị vỡ ngang khoảng 5m dài khoảng 10m. Mặc dù trước đó lực lượng tuần tra đã phát hiện vết rạn nứt và huy động bà con gia cố, che chắn, nhưng do sức nước quá mạnh, tuyến đê không thể chống chịu nổi. Nước tràn vào với tốc độ nhanh, làm người dân không kịp ứng phó.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản (Ảnh: Trung Phạm).

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thủy Lương Sĩ Nam, nguyên nhân sự cố đê bao Cồn Sơn là do nước triều cường đợt này quá cao.

Sau khi vụ vỡ xảy ra, chính quyền phường đã phối hợp cấp tốc với Chi cục Thủy lợi và lực lượng công an để triển khai biện pháp ứng phó.

Ông Nam cho biết, hiện các lực lượng đang tiến hành khảo sát, gia cố tạm thời bằng cừ tràm và đánh giá thiệt hại nhanh nhằm báo cáo cấp trên xây dựng kế hoạch xử lý dài hạn.

Nhà của người dân bị ngập sau sự cố vỡ đê (Ảnh: Trung Phạm).

Thống kê sơ bộ ban đầu ghi nhận khoảng 8 căn nhà bị ảnh hưởng và 5ha vườn cây ăn trái, hoa màu bị ngập sâu. Thiệt hại đối với các ao nuôi thủy sản cũng được đánh giá là rất lớn.

Đoạn đê bị vỡ (Ảnh: Trung Phạm).

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, tính đến ngày 27/10, thành phố ghi nhận 4 đợt ngập lụt, triều cường. Trong đó, đợt triều cường vào ngày 23/10 đã xác lập đỉnh triều lịch sử mới khi mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,33m, vượt 33cm so với báo động III và vượt 6cm so với mốc lịch sử năm 2022 (2,27m).