Xác định thủ phạm ném đá khiến nhiều ô tô chạy trên cao tốc bị vỡ kính

Chiều 22/3, lãnh đạo xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng bước đầu làm rõ thông tin nhiều ô tô bị ném đá dẫn đến vỡ kính khi chạy trên cao tốc Bắc - Nam.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 21/3, tại km 619+500 trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận thôn Liên Thủy, xã Bắc Trạch. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng hành động ném đá đã làm 4 phương tiện, gồm 2 ô tô tải và 2 xe đầu kéo bị hư hỏng kính chắn gió.

Nhóm em nhỏ liên quan đến vụ việc (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Công an xã Bắc Trạch phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị triển khai truy xét, làm rõ 6 trường hợp có liên quan, độ tuổi 13-15, trú tại 2 xã Bố Trạch và Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Việc ném đá lên cao tốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, tránh dẫn đến các hành vi sai trái.

Một phương tiện bị vỡ kính chắn gió (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, tối 21/3, nhiều phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam, qua địa phận tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị đá văng trúng cabin, kính chắn gió, nghi do bị ném, buộc phải dừng khẩn cấp.

Vụ việc được một số tài xế quay lại, đăng tải clip lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.