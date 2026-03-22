Xác minh ô tô biển xanh chở bàn, ghế và người “làm xiếc” trên thùng xe

Ngày 22/3, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an thành phố Huế cho biết đang xác minh thông tin xe biển xanh chở hàng hóa và người có dấu hiệu vi phạm, tham gia lưu thông trên quốc lộ 1.

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội chia sẻ một video ghi cảnh ô tô bán tải mang biển số xanh 75M-000.xx chở theo nhiều bàn, ghế xếp chồng lên nhau không được chằng buộc chắc chắn ở khoang thùng phía sau xe.

Hình ảnh người đàn ông ngồi vắt vẻo trên những chiếc bàn, ghế xếp chồng lên nhau được xe biển xanh chở đi dọc quốc lộ 1 (Ảnh: Cắt từ video).

Trong video còn cho thấy một người đàn ông ngồi vắt vẻo trên những chiếc bàn, ghế cao ngất ngưởng để giữ hàng hóa.

Ông N.Đ.B., người chia sẻ video cho biết sự việc được ghi lại vào lúc 10h37 ngày 22/3, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua trung tâm phường Hương Trà, thành phố Huế.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, sự việc thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận. Một số ý kiến cho rằng tài xế và những người đi cùng đang chở bàn, ghế phục vụ sự kiện của địa phương, nên có thể thông cảm. Trong khi đó, đa số ý kiến cho rằng hành vi này gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho cả người ngồi trên xe lẫn người đi đường.