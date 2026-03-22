Ô tô bị nứt, vỡ kính nghi bị trúng đá khi đang đi trên cao tốc trong đêm

Sáng 22/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, thông tin về vụ việc nhiều ô tô bị vỡ kính, hư hỏng khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị vào tối 21/3.

Theo thông tin ban đầu, một số phương tiện đang di chuyển trên cao tốc bất ngờ bị vật thể lạ, nghi là đá văng trúng, gây nứt, vỡ kính và buộc phải dừng khẩn cấp.

Nhiều phương tiện bị nứt, vỡ kính (Ảnh: Nam Hoàng).

Anh H.V.Đ., phụ lái một chiếc ô tô tải, kể lại: "Khoảng hơn 21h ngày 21/3, khi chúng tôi đang trên đường cao tốc từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị, bất ngờ nghe tiếng động lớn trước cabin.

Ban đầu, tôi và tài xế nghĩ là đá văng từ dưới đường lên, nhưng sau đó mới biết nhiều xe khác cũng bị, khả năng bị ai đó ném lên cao tốc. Chúng tôi phải chạy thêm một đoạn mới có điểm dừng khẩn cấp. Xe tôi may mắn chỉ bị móp nhẹ phía trước, nhưng một số ô tô khác bị nứt, vỡ kính".

Lãnh đạo các xã Bố Trạch và Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra vào ban đêm nên chưa thể xác định cụ thể vị trí. Các địa phương đang phối hợp để làm rõ vụ việc.