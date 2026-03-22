Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A, ít nhất 1 người tử vong

Trưa 22/3, ông Đậu Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã An Châu, tỉnh Nghệ An, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong và ít nhất 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h45 cùng ngày, trên quốc lộ 1A, đoạn qua Diễn Thịnh, xã An Châu, một ô tô tải lưu thông theo hướng từ Quỳnh Lưu vào thành phố Vinh (cũ) đã va chạm với xe tải đi theo chiều ngược lại. Sau cú va chạm đầu tiên, một trong 2 xe tải tiếp tục tông trúng ô tô con đang lưu thông trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1A (Ảnh: Đức Phúc).

Vụ tai nạn khiến ít nhất một người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tại hiện trường, các phương tiện bị hư hỏng rất nặng, nằm chắn một phần mặt đường khiến giao thông trên quốc lộ 1A qua khu vực này bị ùn ứ cục bộ.

Tài xế gục trên ô tô (Ảnh: Đức Phúc).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng, trong đó có Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, thống kê thiệt hại và làm rõ danh tính các nạn nhân.