CSGT dùng xe chuyên dụng đưa người phụ nữ bị thương đi cấp cứu

Ngày 22/3, Tổ CSGT địa bàn Tương Dương, thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã dùng xe chuyên dụng đưa một người phụ nữ trong tình trạng nguy kịch đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/3, trong quá trình làm nhiệm vụ trên quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn xã Tương Dương, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đứng bên đường vẫy tay cầu cứu.

Một cán bộ CSGT tổ địa bàn Tương Dương hỗ trợ nạn nhân lên xe đưa đi cấp cứu (Ảnh: Văn Hậu).

Ngay sau đó, tổ công tác dừng phương tiện để kiểm tra tình hình. Người đàn ông cho biết có một phụ nữ vừa gặp nạn, bị thương nặng ở vùng đầu, cần được đưa đến cơ sở y tế khẩn cấp.

Nạn nhân được xác định là bà Lô Thị Pòm (SN 1962, trú tại bản Thạch Dương, xã Tương Dương). Thời điểm được phát hiện, bà Pòm bị ngã, chấn thương nặng ở đầu, chảy nhiều máu, tình trạng rất nguy cấp.

Sau khi nhanh chóng xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc, tổ CSGT đã lập tức sử dụng xe chuyên dụng đưa bà Pòm đến Trung tâm Y tế Tương Dương cấp cứu. Nhờ được đưa tới cơ sở y tế kịp thời, nạn nhân đã được các y, bác sĩ khẩn trương tiếp nhận, cứu chữa và qua cơn nguy kịch.

Ngày 21/3, người thân của bà Lô Thị Pòm đã viết thư gửi lời cảm ơn tới Tổ CSGT địa bàn Tương Dương. Trong thư, gia đình bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng làm nhiệm vụ, qua đó giúp nạn nhân được cấp cứu kịp thời, giữ lại sự sống.