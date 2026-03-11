Xác định được lai lịch 2 thi thể dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Chiều 11/3, ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, thông tin đã tìm thấy thi thể 2 ngư dân địa phương mất liên lạc khi đánh bắt trên biển. Các nạn nhân gồm L.N.S. (SN 1973) và P.V.K. (SN 1972), cùng trú tại xã Phú Trạch.

Theo ông Cảnh, thi thể các nạn nhân được phát hiện dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Ngãi ngày 10/3, người thân đã vào nhận diện và đưa về địa phương để lo hậu sự. Về con tàu 2 ngư dân sử dụng để ra khơi vẫn chưa rõ tung tích.

Thi thể các nạn nhân dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Nguyễn Hương).

Như Dân Trí thông tin, ông S. và ông K. lên tàu cá mang số hiệu QB93827-TS, xuất bến tại Cảng La, xã Phú Trạch để ra khơi đánh bắt hải sản vào ngày 25/2.

Đến đầu tháng 3, do không liên lạc được với các ngư dân tàu QB93827-TS, người thân đã trình báo chính quyền nhờ giúp đỡ.

Theo thông tin trình báo, tàu cá cùng 2 ngư dân mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển cách bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 19 hải lý về hướng Đông Bắc.

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, cơ quan chức năng phát hiện tín hiệu của tàu cá QB93827-TS đã bị mất kết nối từ 23h05 ngày 5/3.