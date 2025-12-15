Tàu chở 6 ngư dân chìm trên biển

Ngày 15/12, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận một tàu cá của ngư dân bị chìm trên biển, cách đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 3 hải lý.

Khoảng 13h20 cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QT-90559TS (dài 18,5m) do ông Bùi Đình Cam (SN 1963, trú tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng bị sóng đánh chìm.

Ngư dân gặp nạn được đưa vào đảo Cồn Cỏ (Ảnh: Quốc Học).

Sau khi tàu chìm, toàn bộ 6 ngư dân gặp nạn may mắn được thuyền viên tàu cá QT-91090TS, do ông Bùi Văn Linh (SN 1982, trú tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng ứng cứu và đưa vào đảo Cồn Cỏ an toàn.

Vụ chìm tàu gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Chính quyền đặc khu Cồn Cỏ cũng như Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã kiểm tra sức khỏe và trao hỗ trợ, động viên các ngư dân tàu cá gặp nạn.