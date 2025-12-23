Vụ tàu cá không người dạt vào bờ biển: Phát hiện thi thể ngư dân

Ngày 23/12, lãnh đạo xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã tìm thấy thi thể ngư dân H.N.C. (43 tuổi, trú tại thôn An Hòa 2, xã Cửa Tùng), người mất tích cách đây 4 ngày.

Thi thể ông C. được phát hiện ở bờ biển phường Phong Quảng, thành phố Huế.

Tàu không người dạt vào bờ biển (Ảnh: Đức Diện).

Theo lãnh đạo xã Cửa Tùng, ông C. là chủ nhân tàu cá trôi dạt vào bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Cửa Tùng.

Trước đó khoảng 6h30 ngày 19/12, người dân phát hiện một tàu cá không người trôi dạt vào bờ tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang.

Tàu cá dài gần 6m, rộng 1,8m, còn nguyên máy móc và ngư lưới cụ. Lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa tàu vào bờ.