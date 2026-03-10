Hai thi thể nam giới dạt vào bờ biển

Ngày 10/3, người dân phường Đức Phổ và xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện 2 thi thể nam giới dạt vào bờ biển.

Thi thể đầu tiên được người dân phường Đức Phổ phát hiện dạt vào bờ biển tổ dân phố Nam Phước lúc 4h30 ngày 10/3. Đây là thi thể nam giới, mặc áo khoác màu đen. Thi thể này đã bị phân hủy mạnh.

Thi thể trôi dạt vào bờ biển xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Nguyễn Hương).

Đến trưa 10/3, người dân xã Khánh Cường phát hiện một thi thể nam giới bị phân hủy dạt vào bờ biển. Thi thể này không còn quần áo.

Sự việc được người dân trình báo công an. Tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Quảng Ngãi đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các thông tin liên quan để có thể xác định lai lịch các nạn nhân.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, cả 2 tử thi đều phân hủy mạnh nên không thể nhận diện. Công an đề nghị người dân có người thân mất tích cần trình báo để phục vụ điều tra.