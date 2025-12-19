Tàu cá không người dạt vào bờ biển

Ngày 19/12, ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm ngư dân nghi mất tích trên biển.

Khoảng 6h30 cùng ngày, người dân phát hiện một tàu cá trôi dạt vào bờ tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Cửa Tùng.

Tàu cá dạt vào bờ (Ảnh: Đức Diện).

Tàu cá dài gần 6m, rộng 1,8m, còn nguyên máy móc và ngư lưới cụ. Lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa tàu vào bờ.

Qua xác minh ban đầu, chủ tàu là ông H.N.C. (SN 1982, trú tại thôn An Hòa 2, xã Cửa Tùng). Ông C. ra khơi đánh bắt một mình, nghi đã gặp nạn, mất tích trên biển.