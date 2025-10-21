Xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang lúc 18h

Yêu cầu đó được Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu trong văn bản gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang chiều 21/10. Lúc 13h, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,66m, mực nước hạ lưu 48,37m, lưu lượng về hồ 545m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 117m3/s.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hồ thủy điện Tuyên Quang (Ảnh: VOV).

Bộ này đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và TP Hà Nội thông báo ngay tới chính quyền cơ sở, tổ chức và người dân có hoạt động trên sông, ven sông, các bến đò ngang, đò dọc,… biết thông tin xả lũ để chủ động phòng tránh.

Thủy điện Tuyên Quang với công suất 342 MW là công trình thủy điện lớn thứ 5 tại miền Bắc, giữ vai trò quan trọng trong việc chống lũ và điều tiết nước cho vùng hạ du.

Nhà máy thủy điện Tuyên Quang tại huyện Na Hang (cũ) được xây dựng từ cuối năm 2002 và chính thức khánh thành, hòa lưới điện quốc gia vào năm 2008. Vùng lòng hồ thủy điện rộng lớn trải dài hơn 8.000ha trên thượng nguồn sông Gâm và sông Năng.