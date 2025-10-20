Hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ vào 11h hôm nay

Việc xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình, theo công điện, do lúc 7h hôm nay mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 116,84m, mực nước hạ lưu 8,69m, lưu lượng về hồ 3.244m3/s và tổng lưu lượng về hạ du 964m3/s.

Công ty Thủy điện Hòa Bình có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ và kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan.

Hồ thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả lũ trưa nay (Ảnh: Đàm Quang).

Cũng trong sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình đề nghị thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để có các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Hồ thủy điện Hòa Bình là công trình chứa nước cung cấp cho nhà máy thủy điện Hòa Bình. Đây là hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nằm trên sông Đà.

Hồ có chiều dài 230km từ Hòa Bình đi Sơn La. Đập chính của hồ nằm tại thành phố Hòa Bình (cũ), tỉnh Phú Thọ. Dung tích của hồ vào khoảng 9,45 tỷ m3.