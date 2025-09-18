Vụ xe tải lao vào chợ chuối: Ảnh sai sự thật làm bằng AI tràn lan trên mạng

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, nội dung liên quan đến vụ tai nạn vào sáng 17/9, tại xã Lao Bảo (Quảng Trị) làm 3 người chết, 9 người bị thương.

Những bài viết này nhận được lượt tương tác lớn, thậm chí được chia sẻ rộng rãi.

Cơ quan chức năng cảnh báo về tình trạng dùng hình ảnh sai sự thật bằng công nghệ AI (Ảnh: Nhật Anh).

Việc lan truyền, sử dụng hình ảnh sai sự thật bằng AI có thể nhằm mục đích "câu view, câu like", gây thêm đau thương cho gia đình các nạn nhân và vô cùng phản cảm. Không ít người sử dụng mạng xã hội còn lầm tưởng đây là hình ảnh thực tế được chụp từ vụ tai nạn.

Trước sự việc này, Công an xã Lao Bảo và nhiều đơn vị công an tại Quảng Trị đã khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không nên chia sẻ, vô tình tiếp tay cho các đối tượng có ý đồ xấu.

Nhiều người bất bình với hành vi dùng công nghệ AI tạo hình ảnh không đúng sự thật liên quan đến vụ tai nạn rồi đăng tải lên mạng xã hội.

"Việc lợi dụng nỗi đau của người khác để câu view, câu like là không thể chấp nhận được, cơ quan chức năng cần có cơ chế để xử lý những trường hợp này", tài khoản Thương Hoàng nêu quan điểm.

Tài khoản Chiều Hưng bình luận: "Nhiều người không biết, cứ tưởng là ảnh thật, bây giờ AI sử dụng tràn lan, thực sự nguy hiểm, nhất là với những người kém về công nghệ hay trẻ em, rất dễ bị lợi dụng, lừa đảo".

Sau khi bị lên án, một số tài khoản, mạng xã hội đã gỡ bỏ các hình ảnh làm bằng AI đăng tải trước đó.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 7h50 ngày 17/9, tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo (Quảng Trị), xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 9 người bị thương.

Thời điểm này, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63, do tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TPHCM) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 9, hướng từ phường Đông Hà lên Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Khi đến khu vực ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long, gây tai nạn nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị, đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.