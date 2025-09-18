Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ tai nạn 3 người chết, 9 người bị thương

Vào khoảng 7h50 ngày 17/9, tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo (Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 9 người bị thương.

Thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63, do tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TPHCM) lưu thông trên quốc lộ 9, hướng từ phường Đông Hà lên Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Khi đến khu vực ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long, gây tai nạn nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tiến Thành).

Liên quan đến vụ việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 167/CĐ-TTg ngày 17/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng kể trên.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lực lượng công an, y tế khắc phục hậu quả vụ tai nạn, cứu chữa người bị nạn, hỗ trợ động viên người bị thương, gia đình nạn nhân tử vong.

Thủ tướng đề nghị các đơn vị liên quan triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải đối với xe tải biển số 37C-587.63, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Phú).

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn.

Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TPHCM) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.