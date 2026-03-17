Hơn 100 người tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp 4,3ha

Mới đây, báo Dân trí tiếp tục phản ánh về những sai phạm tại khu đất nông nghiệp 4,3ha nằm trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ nay là phường Đại Mỗ.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã giao UBND phường Đại Mỗ chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo Dân trí phản ánh. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 25/3. Đây là lần thứ 2 Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ việc này.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 17/3, UBND phường Mễ Trì cùng các lực lượng chức năng như công an, y tế, phòng cháy chữa cháy,... bắt đầu tháo dỡ các công trình vi phạm đoạn từ đường Lê Quang Đạo kéo dài đến chân cầu vượt Mễ Trì và một số khu vực dọc phố Cương Kiên.

Được biết, khu đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai có những vi phạm từ trước năm 2014 và có cả những vi phạm phát sinh từ năm 2018 đến nay. Những năm gần đây, chính quyền địa phương đã xử lý những vi phạm phát sinh và lập hồ sơ về nhân khẩu, con người,… với các trường hợp vi phạm cũ.

Khu vực sân bóng sai phạm nằm gần ngã 3 Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo đã được chủ đầu tư chủ động tháo dỡ. Sáng 17/3, việc tháo dỡ sân bóng này đang được tiến hành khẩn trương.

Chủ sân bóng cho biết, gia đình chấp hành các quy định của pháp luật và chủ động tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng.

Cách đây khoảng một tuần, khu vực này là nơi tập kết phế liệu cao như "núi", đến nay đã cơ bản được dọn dẹp,

Gần 10 máy xúc, xe cẩu chuyên dụng được huy động để tháo dỡ các công trình sai phạm.

Một cán bộ Ban Quản lý dự án – hạ tầng phường Đại Mỗ cho biết, trong sáng 17/3, có hơn 100 người thuộc nhiều đơn vị của phường tham gia vào công tác cưỡng chế, tháo dỡ các công trình sai phạm.

Quá trình xử lý công trình vi phạm đảm bảo đúng pháp luật; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia xử lý trước, trong và sau quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Xe cẩu chuyên dụng được sử dụng để vận chuyển các vật liệu ra khỏi các khu đất sai phạm.

Trước khi tiến hành tháo dỡ, UBND phường Đại Mỗ đã có thông báo và yêu cầu các hộ vi phạm tự tháo dỡ. Sáng nay, nhiều hộ kinh doanh tại khu vực trên bắt đầu tự tháo dỡ các công trình vi phạm.

Trước mắt, UBND phường Đại Mỗ sẽ phá dỡ tất cả các công trình nhà tạm, tường rào tạm sai phạm và sau đó là di chuyển các vật liệu, phế liệu,... ra khỏi khu đất.

Vị cán bộ Ban Quản lý dự án - hạ tầng phường Đại Mỗ dự kiến việc tháo dỡ các vi phạm tại khu đất dọc Đại lộ Thăng Long kéo dài khoảng 5 ngày. Sau đó, chính quyền địa phương sẽ hàn khóa tất cả các lối vào khu đất này và đặt barie canh gác để tránh tái phạm các vi phạm.

Một số người dân khẩn trương thu dọn, tháo dỡ các công trình sai phạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, khu đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai rộng hàng chục ha, tuy nhiên những năm gần đây nhiều người đã gom đất, "hô biến" hơn 4,3ha đất nông nghiệp thành 45 khu.

Các khu này được cho thuê kinh doanh buôn bán sắt vụn, kinh doanh xe tải, gara ô tô, trạm cân, kinh doanh máy xây dựng, sân bóng… tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

Tại khu đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai, những người thuê đã làm lán tạm, có khu đã đổ đường bê tông, đặt container, tập kết hàng chục tấn hàng hóa, máy móc gây khó khăn cho công tác tháo dỡ, di dời.