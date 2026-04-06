Hướng dẫn gửi phản ánh vi phạm luật giao thông bằng ứng dụng VNeID

Người dân có thể gửi phản ánh lỗi vi phạm giao thông qua VNeID từ ngày 1/4

Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định về danh mục, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập dữ liệu vi phạm hành chính, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4.

Điểm nổi bật của nghị định này là cho phép người dân có thể gửi hình ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua nhiều cách khác nhau, trong đó có ứng dụng VNeID. Danh tính của người gửi thông tin phản ánh sẽ được giữ kín.

Kể từ ngày 1/4, người dân có thể ghi hình các hành vi vi phạm luật giao thông và gửi đến cơ quan có thẩm quyền thông qua VNeID (Ảnh minh họa: Trần Thanh).

Theo quy định mới, dữ liệu từ camera, thiết bị ghi âm, ghi hình, hệ thống giám sát… do người dân, doanh nghiệp cung cấp có thể trở thành căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh và xử lý các lỗi vi phạm hành chính.

Điều 16 của Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định các cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu về hành vi vi phạm giao thông sẽ được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; có quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thông báo kết quả xác minh, xử lý dữ liệu đã cung cấp bằng văn bản hoặc qua ứng dụng trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc trong trường hợp cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu này cần liên hệ.

Người cung cấp thông tin cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu đã cung cấp; phối hợp, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.

Cách phản ánh hành vi vi phạm luật giao thông qua ứng dụng VNeID

Bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau nếu muốn gửi phản ánh hành vi vi phạm giao thông đến cơ quan chức năng thông qua ứng dụng VNeID:

- Đầu tiên, chạy ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Dịch vụ khác”, sau đó chọn “Tiếp nhận góp ý, phản ánh & vướng mắc” từ menu hiện ra.

- Bạn nhấn vào mục “Kiến nghị, phản ánh về ANTT”, sau đó nhấn tiếp vào nút “Tạo mới yêu cầu” tại giao diện tiếp theo.

- Đánh dấu vào tùy chọn “Ẩn danh” nếu muốn giấu thông tin người phản ánh.

Người dùng nhấn vào mục “Hành vi”, gõ từ khóa “Giao thông” vào ô tìm kiếm, sau đó chọn một trong các hành vi vi phạm giao thông phù hợp với lỗi mà bạn muốn phản ánh. Nhấn nút “Xác nhận” để tiếp tục.

- Quay trở lại giao diện gửi phản ánh, bạn khai báo các thông tin khác liên quan đến hành vi vi phạm giao thông, như người bị phản ánh (cá nhân, tổ chức hoặc chưa xác định nếu không biết rõ thông tin người vi phạm); ngày giờ, địa điểm xảy ra vi phạm; tóm tắt lỗi và đính kèm ảnh hoặc video để làm bằng chứng về hành vi vi phạm…

Ở phía dưới cùng, bạn tích vào dấu "Đã gửi đơn cho cơ quan công an" trong trường hợp đã đến cơ quan công an để trình báo và gửi đơn về sự việc muốn phản ánh.

Cuối cùng, nhấn nút "Tiếp tục".

Sau khi nhấn nút "Tiếp tục", bạn sẽ phải khai báo thêm thông tin của người bị kiến nghị hoặc người bị hại (nếu có). Trong trường hợp người dùng đã chọn “Chưa xác định” tại mục “Người bị kiến nghị” ở bước trước, bạn có thể bỏ qua bước khai báo thông tin này và nhấn nút “Tiếp tục”.

Sau khi hoàn tất các bước, bạn xem lại các thông tin khai báo, sau đó đánh dấu vào tùy chọn "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình báo ở trên" và nhấn nút "Gửi yêu cầu".

Dựa vào các thông tin do người dùng khai báo như địa điểm, kiểu hành vi vi phạm luật giao thông… VNeID sẽ gửi thông tin đến cơ quan chức năng tương ứng.

Trong trường hợp người dùng không khai báo về địa điểm xảy ra hành vi vi phạm luật, thông tin phản ánh sẽ được VNeID gửi về cơ quan công an quản lý địa bàn người phản ánh đang sinh sống.

Mất bao lâu để xác minh dữ liệu và kết luận vụ việc từ phản ánh của người dân?

Điều 21 Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định thời hạn xác minh dữ liệu phản ánh của cá nhân, tổ chức không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý dữ liệu. Đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh được kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh.

Cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ việc có hay không có hành vi vi phạm hành chính; thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm hành chính; xác định tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗi vi phạm; xác định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu có); xác định tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra (nếu có); xác minh các giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; làm rõ các tình tiết khác có liên quan (nếu có).

Căn cứ dữ liệu tiếp nhận, thu thập được, kết quả xác minh, người có thẩm quyền phải kết luận nội dung vụ việc, thực hiện như sau:

- Trường hợp phát hiện có vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (nếu có) và ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp xác định không có vi phạm hành chính hoặc không đủ căn cứ để chứng minh vi phạm hành chính thì không xử phạt vi phạm hành chính.

- Trường hợp trong và sau quá trình xác minh, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm hoặc dữ liệu do cá nhân, tổ chức cung cấp có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch thì người có thẩm quyền phải chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.