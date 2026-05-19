Bị xử phạt, hộ dân vẫn cố xây cổng hoành tráng lấn hành lang quốc lộ

Ngày 19/5, đại diện UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) cho biết địa phương sẽ tiếp tục mời cá nhân cố tình xây dựng công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông dọc quốc lộ 25 lên làm việc.

Theo đại diện chính quyền xã, trong tháng 2, địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà H.T.P. (SN 1968, trú tại xã Phú Thiện, Gia Lai) số tiền 2,5 triệu đồng. Người phụ nữ bị phạt vì dựng cổng ra vào, tường rào và các công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, dọc tuyến quốc lộ 25, đoạn qua xã Ia Hrú.

Tường rào, cổng, các công trình khác lấn hành lang tuyến quốc lộ 25 bị buộc tháo dỡ (Ảnh: Trần Sỹ).

UBND xã Ia Hrú yêu cầu hộ gia đình bà P. tự tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu vực bị lấn chiếm.

Theo đại diện UBND xã Ia Hrú, dù đã nộp phạt nhưng bà P. không chấp hành việc tháo dỡ mà còn tiếp tục thuê nhân công hoàn thiện công trình trong những ngày gần đây.

Trong các buổi làm việc, người phụ nữ cam kết sẽ tháo dỡ phần vi phạm nhưng đến nay không thực hiện mà vẫn tiếp tục thi công.

Cổng ra vào được xây dựng kiên cố, hoành tráng nhưng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông dọc quốc lộ 25 (Ảnh: Trần Sỹ).

"Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục mời bà P. làm việc, yêu cầu chấp hành nghiêm quyết định xử phạt. Trường hợp không tự giác tháo dỡ, cơ quan chức năng sẽ xây dựng phương án cưỡng chế để xử lý công trình vi phạm theo quy định", đại diện UBND xã Ia Hrú cho hay.