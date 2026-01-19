Hết thời hiệu xử phạt hành chính vụ lấn chiếm đất công làm quán cà phê

Ngày 16/1, lãnh đạo UBND phường Bình Định cho biết đã ban hành quyết định buộc ông Trần Văn Trúc (SN 1977, trú tại địa phương) thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính liên quan đến việc lấn chiếm đất công.

Theo UBND phường Bình Định, ông Trúc đã xây dựng quán cà phê và một số công trình tạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại tổ dân phố Phụ Ngọc. Thời điểm xây dựng công trình vi phạm được xác định vào tháng 2/2014.

UBND phường Bình Định (Gia Lai) buộc gia đình ông Trúc phải tháo dỡ công trình vi phạm (Ảnh: Doãn Công).

Hiện trạng công trình gồm sàn bê tông cốt thép diện tích gần 68m2 dùng làm quán cà phê và một nhà vệ sinh tạm diện tích hơn 5m2.

UBND phường không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025). Tuy nhiên, chính quyền địa phương buộc ông Trúc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu đất bị vi phạm.

Chính quyền địa phương yêu cầu ông Trúc phải tự tháo dỡ, thu dọn toàn bộ công trình và vật kiến trúc vi phạm, gồm sàn bê tông cốt thép diện tích gần 68m2 và nhà vệ sinh diện tích hơn 5m2.

Thời hạn thực hiện là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định (ngày 6/1/2026). Trường hợp không tự nguyện chấp hành, phường Bình Định sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định pháp luật.

“Qua làm việc, gia đình ông Trúc cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm. Trường hợp ông Trúc cố tình không chấp hành đúng thời hạn, địa phương sẽ ra quyết định cưỡng chế”, lãnh đạo phường Bình Định cho hay.

Như Dân trí đã phản ánh, người dân tổ dân phố Phụ Ngọc nhiều lần gửi đơn kiến nghị về việc gia đình ông Trần Văn Trúc chiếm dụng đất công do UBND xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn cũ, nay là phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình kinh doanh cà phê, nước giải khát.

Ngoài ra, ông Trúc còn xây dựng nhà vệ sinh trên hành lang bảo vệ kè sông Kôn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi và vệ sinh môi trường. Vi phạm kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận địa phương.