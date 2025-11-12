Tàu cá chìm ở cửa biển Nhật Lệ, 8 ngư dân được cứu

Ngày 12/11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp ứng cứu thành công 8 ngư dân bị chìm tàu ở cửa Nhật Lệ, phường Đồng Hới.

Lúc 11h50 cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB-91138TS với 8 thuyền viên, do ông Hoàng Viết Thành (SN 1991, trú tại phường Đồng Hới) làm thuyền trưởng bị chìm trên đường vào bờ.

Tàu cá gặp nạn và chìm dần (Ảnh: Hoài Nam).

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ huy động lực lượng và phương tiện tiếp cận tàu cá gặp nạn, ứng cứu ngư dân.

Sau nhiều giờ nỗ lực, các thuyền viên trên tàu gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Ngư dân được ứng cứu, đưa vào bờ (Ảnh: Hoài Nam).

Theo cơ quan chức năng, tàu QB-91138TS dài 16,5m, công suất 450CV, xuất bến tại cửa Nhật Lệ đi đánh bắt hải sản từ ngày 8/11, khi vào bờ không may bị sóng đánh chìm.