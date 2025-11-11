Tàu cá chìm dần, 7 ngư dân mặc áo phao nhảy xuống biển

Ngày 11/11, Đồn Biên phòng Roòn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 7 ngư dân tàu cá TH-90073TS gặp nạn trên biển. Các ngư dân được đưa vào bờ khỏe mạnh.

Theo đơn vị biên phòng, khoảng 11h30 ngày 10/11, tàu cá TH-90073TS gồm 7 thuyền viên, do ông Lê Công Dũng (SN 1980, trú tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, bị chìm cách cảng Hòn La (Quảng Trị) khoảng 3 hải lý về phía Đông.

Lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe ngư dân gặp nạn (Ảnh: Hoài Nam).

Phát hiện vụ việc, thuyền viên tàu cá TH-91812TS đánh bắt gần đó nhanh chóng tiếp cận, ứng cứu toàn bộ ngư dân gặp nạn và đưa vào bờ.

Thuyền trưởng Lê Công Dũng cho biết tàu cá TH-90073TS có công suất 294CV, dài 17m, rời cảng cá ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị rạng sáng 10/11.

Trưa cùng ngày, các thuyền viên phát hiện nước tràn vào tàu, không có khả năng xử lý nên gọi nhau mang áo phao, nhảy xuống biển trước khi tàu chìm hẳn.