Vụ quả đồi đổ ập giữa trời nắng ở Đà Nẵng: Tìm thấy một thi thể nam giới

Chiều 19/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, cho biết khoảng 15h30 cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một thi thể nam giới dưới đống bùn đất.

Tuy nhiên, do thi thể không còn nguyên vẹn nên chưa xác định tên tuổi nạn nhân, Chờ cơ quan chuyên môn vào cuộc xác định danh tính.

Hiện các lực lượng nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở.

Thi thể nam giới bị vùi lấp trong vụ sạt lở được phát hiện chiều 19/11 (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilomet.

Vụ sạt lở khiến 3 người mất tích, nghi bị vùi lấp.

Các trường hợp mất tích gồm ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép và Hốih Zi Nú, đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Vụ sạt lở cũng làm nhiều tài sản, xe máy, nương rẫy cùng hoa màu của người dân bị thiệt hại.